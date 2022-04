El ex jugador del Cacique habló sobre las posibilidades de Colo Colo esta noche ante River Plate por Copa Libertadores, en donde aseguró que tiene con qué pelearle, pero hay que tener ojo porque en la pretemporada ya se vio sobrepasado por otro grande de Argentina.

Colo Colo tendrá la dura misión esta noche de recibir al River Plate de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental de Santiago en un compromiso que se asoma como vital para el Cacique en su aspiración de seguir avanzando en Copa Libertadores.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros llegan en buen pie desde lo estadístico, en donde son líderes del Grupo F junto a River y del Campeonato Nacional 2022 con Unión Española, pero no tanto en lo futbolístico. Si bien viene de rescatar un empate agónico en el clásico ante Universidad Católica, los albos no mostraron su mejor versión en la precordillera.

Uno que sabe de Colo Colo porque vistió esa camiseta es Toby Vega, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports. En el programa, el Toby anticipó el compromiso ante los millonarios y el cómo llegan

“Todo lo bueno que hizo en la Libertadores, en el Campeonato y no solo el primer tiempo, parte del segundo ante Universidad Católica no lo jugó bien. Le llegaron y, si bien Católica hizo un buen partido, no le pasa por encima a Colo Colo tampoco”, comenzó diciendo.

Bajo esa misma línea, Vega complementó: “Es el peor partido que le he visto durante este año, pero debería jugar con los tres que no tuvo (Lucero, Amor y Costa). Si bien tienen algunos muchachos jóvenes como Oroz que le da el empate, que pueden entrar pero que no son titulares”.

Pese a que no llega en un 100%, el Toby cree que Colo Colo tiene armas para pelearle a River: “De local, con estadio lleno y subiendo el rendimiento que tenían, le puede pelear a River Plate, pero hay que ver en qué momento está, para ver si está para grandes cosas”.

En el cierre, Vega se remontó a la pretemporada para poner un ‘pero’ al partido de hoy, diciendo que “Hay que recordar también que, en la pretemporada con Boca Juniors, uno pensaba que porque le faltaban una cantidad de jugadores y jugó con suplentes (…) Boca le pasó por arriba. Por lo tanto, creo que va ser difícil, pero insisto, de local puede pelearles a los equipos, pero hay que ver en qué momento está el equipo”, remató.