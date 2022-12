El ex jugador y entrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, no oculta sus deseos de volver a estar a cargo de un equipo nacional.

Víctor Hugo Castañeda hace un mea culpa: "A mí me encantaría volver a dirigir, pero me pasa la cuenta no tener representante"

El último paso de Víctor Hugo Castañeda como entrenador fue en su querida Universidad de Chile en el 2016, temporada que el ex seleccionado nacional tuvo que hacerse cargo del club tras el polémico despido de Sebastián Beccacece, sin embargo, su paso por la banca azul fue breve y fue despedido tres meses después.

Han pasado varios años sobre eta situación y e ídolo de la U respondió el llamado de Bolavip Chile, entrevista donde el excentrocampista dejó en claro las ganas que tiene de volver a estar sentado a la orilla de una cancha de fútbol.

En su último periplo como DT, Castañeda tuvo un 44.44% de rendimiento | Foto: Agencia Uno

"A mí me encantaría volver a dirigir, trabajar en el fútbol es mi vida y es mi pasión. Afortunadamente, si yo volviera a algo serio y sería algo más por vocación que por nececidad. Me he tomado el tiempo y estoy tranquilo", arrancó diciendo.

"Seguro que me pasa la cuenta no tener representante porque yo no me ando ofreciendo y no tengo quien me ofrezca tampoco. Creo que cuando uno tiene opinión a todos los temas, uno pasa a ser bicho raro y problemático, pero está bien y yo defiendo mi posición", añadió.

"Lo único en el fútbol que se ha modernizado es la terminología más que otra cosa, pero las lecturas dentro del mismo partido es donde estamos fallando la gran mayoría. A mí me desespera cuando dicen que tienen que terminar de ver el partido para sacar las conclusiones, uno tiene que sacar las conclusiones cuando se esté jugando para tomar determinaciones", remató el actual comentarista radial.

Recordar que el nacido en San Vicente de Tagua Tagua ha tenido pasos por Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Everton de Viña del Mar, Coquimbo Unido y la ya nombrada estadía en la U.