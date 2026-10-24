Alineaciones de Deportes La Serena y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes La Serena recibe a Deportes Concepción este sábado 24 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Deportes La Serena viene de caer 2-3 ante Everton y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Deportes Concepción viene de empatar 1-1 con Unión La Calera y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Deportes La Serena y Deportes Concepción
Deportes La Serena (5-4-1): José Tapia, Joaquín Gutierrez, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcon, Rafael Delgado, Yahir Salazar, Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Jeisson Vargas, Matías Marin, Gonzalo Gabriel Figueroa. DT: Felipe Gutierrez.
Deportes Concepción (4-2-3-1): Nicolás Fernando Araya Bruna, Ariel Caceres, Norman Rodriguez, Fausto Grillo, Dilan Alejandro Varas Araneda, Mario Sandoval, Jorge Henriquez, Yonathan Rodriguez, Cristián Riquelme, Joaquín Larrivey, Ethan Espinoza.
La previa de Deportes La Serena y Deportes Concepción: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de Chile)
- Historial: 12 cruces — Deportes La Serena ganó 4, Deportes Concepción ganó 4 y empataron 4
- Último antecedente: 19/04/2026: Deportes Concepción 3-3 Deportes La Serena
- Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Huachipato, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Deportes Concepción: vs. Palestino, lunes 2 de noviembre