Fernando Ortiz alinearía una novedosa formación ante los 'papayeros' pensando en el choque de mitad de semana ante O'Higgins por Copa Chile.

Colo Colo prepara una formación con varias novedades para recibir este sábado a Deportes La Serena, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El conjunto dirigido por Fernando Ortiz buscará cerrar con un triunfo su último partido en casa por el campeonato, aunque el ‘Tano’ también tiene en mente el desafío de las semifinales de Copa Chile, que disputará a mediados de la próxima semana frente a O’Higgins.

Por lo mismo, el entrenador argentino apostaría por una oncena alternativa, con cambios importantes respecto a su formación habitual. Una de las principales sorpresas sería la titularidad de Javier Méndez, quien volvería a tener una oportunidad desde el arranque y acompañaría a Iván Román en el centro de la defensa.

Otra de las novedades estaría en el ataque. Marcos Bolados asoma como centrodelantero, desplazando a Maximiliano Romero al banco de suplentes. La decisión respondería a la intención del cuerpo técnico de dosificar las cargas y cuidar físicamente a algunos jugadores de cara al compromiso copero.

De acuerdo con la formación que prepara Ortiz, Colo Colo saltaría a la cancha con Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román y Joaquín Sosa en defensa; Cristián Díaz, Tomás Alarcón y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díaz en ofensiva.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. La Serena?

El choque entre albos y papayeros se jugará este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 29 de la Liga de Primera. Luego, a mitad de semana, el Cacique visitará a O’Higgins por la ida de las semifinales de Copa Chile.