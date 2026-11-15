Todo indica que Audax Italiano cambiará de entrenador y su directiva apunta al actual estratega de San Luis de Quillota.

La Liga de Primera puede tener a un histórico protagonista: Humberto Suazo. A pesar de que el DT está enfocado en conseguir el ascenso a la categoría de honor, los rumores sobre su futuro surgen como pan caliente.

Es que si bien San Luis de Quillota es su presente, hay un equipo de la Primera División de Chile que lo está observando. Y un dato a considerar: es una de las instituciones que defendió como futbolista.

Según informa El Deportivo de La Tercera, ese es el caso de Audax Italiano. El elenco de La Florida no está convencido con el desempeño de Patricio Graff y todo indica que habrá un cambio de rostros.

“Era evidente que su labor en San Luis de Quillota despertaría el interés de clubes con mayor presupuesto. Y eso se ha cumplido a cabalidad. Uno de esos equipos es Audax Italiano“, lanzó la fuente.

“La idea es dar un golpe de timón para la próxima temporada, siempre con la esperanza de que el equipo se quede en Primera. De ahí el interés en los servicios de Chupete, por quien ya hicieron los primeros sondeos”, agregó.

Humberto Suazo está en la mira de Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

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Chupete Suazo se acerca a la Liga de Primera

Desde su arribo a San Luis de Quillota, el estratega en cuestión ha dirigido una totalidad de 35 compromisos. En dichos enfrentamientos, alcanzó 16 victorias, 12 empates y siete derrotas.

Por el momento, Humberto Suazo sueña con lograr el ascenso a la Liga de Primera. Ello se definirá este domingo 15 de noviembre, jornada en la que se disputa la fecha 30 de la Primera B.