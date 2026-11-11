El entrenador de San Luis de Quillota entregó un emotivo discurso tras ser ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México.

Humberto ‘Chupete’ Suazo vivió una jornada inolvidable en México. El histórico goleador de la Selección Chilena fue distinguido este martes con su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una ceremonia realizada en Pachuca, donde compartió reconocimiento con importantes figuras de la historia de este deporte. El exdelantero no pudo contener la emoción al momento de entregar sus palabras.

El chileno fue investido junto a su compatriota Fabián Estay en la categoría nacional. En la ceremonia también fueron homenajeados los argentinos Antonio Mohamed y Christian Giménez, además de los mexicanos Ramón Morales y Oribe Peralta. En la categoría internacional destacaron nombres como Bebeto, Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Miroslav Klose y Davor Suker, todos con una destacada trayectoria en el fútbol mundial.

La emoción de Humberto Suazo en México

“Estoy muy contento de ingresar al Salón de la Fama. En México empecé mi carrera como jugador de fútbol como campeón del Mundial sub 20 en 1983”, expresó Suazo durante la ceremonia. El goleador también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante su trayectoria y, especialmente, para Monterrey, club donde dejó una huella importante.

“Estoy muy agradecido con mis entrenadores que me hicieron mejor persona y mejor jugador, con mi club San Luis de Quillota que me dio la posibilidad de empezar a dirigir y me dio permiso de estar presente esta noche, y, sin duda, con mis Rayados”, comentó con lágrimas en los ojos. Luego, visiblemente emocionado, agregó: “Perdón, pero estoy muy emocionado”, frase que fue acompañada por una ovación de los presentes.

El paso de ‘Chupete’ por Monterrey quedó marcado por sus números y títulos: conquistó dos ligas mexicanas y tres Ligas de Campeones de la Concacaf. Además, registró 121 goles y 64 asistencias en 255 partidos con la camiseta de los Rayados.

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Ahora, Suazo volverá a Chile donde se enfocará en la definición de la Primera B, donde buscará dar el salto a Primera División al mando de San Luis de Quillota.