El clásico de la Cuarta Región entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido terminó 1-0 a favor de los Aurinegros, gracias al cabezazo de Alejandro Camargo a los 74 minutos.

El triunfo no solo significó tres puntos importantísimos para Los Piratas, sino que también encendió la polémica con declaraciones cruzadas entre ambos equipos, especialmente tras comentarios del DT Felipe Gutiérrez, quien apuntó contra los pupilos de Hernán Caputto en medio de las celebraciones.

“Estos tipos que sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, expresó Gutiérrez, haciendo alusión al título de la Liga de Primera 2025.

Coquimbo Unido se quedó con una nueva edición del clásico de la Cuarta Región | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La llamativa de respuesta de Diego Sánchez a Felipe Gutiérrez

En este escenario, Diego “Mono” Sánchez, arquero uy referente de Coquimbo, fiel a su estilo respondió con firmeza.

“Supe que el técnico dijo que no nos iba a alcanzar este año, que sigamos cantando… que se preocupe de su equipo nomás, porque nosotros estamos enfocados en nosotros”, indicó Sánchez tras el encuentro.

El meta de 38 años agregó que “no nos interesa lo que diga el rival, ni el archirrival. Que se preocupe él, porque no me llegaron al arco”.

En síntesis…