Dónde ver EN VIVO Deportes La Serena vs. Deportes Concepción por la fecha 25 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Deportes La Serena y Deportes Concepción se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes La Serena recibe a Deportes Concepción este sábado 24 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ninguno de los dos quiere quedar demasiado lejos de la zona de arriba cuando falta poco para que termine el campeonato, y este cruce puede definir el ánimo con el que cierran el año.

Son equipos que están a mitad de tabla y necesitan sumar para no perderle pisada a los puestos que importan. Un resultado positivo puede cambiarle el semblante a cualquiera de los dos de cara a las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Deportes La Serena llega golpeado después de caer en su visita a Everton por 3-2, un traspié que se suma a la derrota como local frente a U de Chile semanas atrás. El equipo está undécimo con 30 puntos en 24 partidos, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse si quiere meterse en la pelea de arriba.

Deportes Concepción, en cambio, viene de dos empates seguidos, el último 1-1 como local ante Unión La Calera y antes 1-1 de visitante frente a Colo-Colo. Esa racha sin perder lo tiene octavo con 32 unidades en 23 encuentros, apenas arriba de su rival en la tabla y con la chance de sacarle más distancia si gana.

El historial entre Deportes La Serena y Deportes Concepción

El historial entre ambos tiene 12 antecedentes, con cuatro triunfos para Deportes La Serena y la misma cantidad de empates, lo que deja parejo el balance en los puntos repartidos. El cruce más reciente, en abril de 2026, terminó 3-3 en la casa de Concepción, una muestra de lo parejos que suelen ser estos partidos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Deportes Concepción vs. Deportes La Serena 3-3 Primera División 23/04/2016 Deportes Concepción vs. Deportes La Serena 4-0 Primera B 22/11/2015 Deportes La Serena vs. Deportes Concepción 3-2 Primera B 10/05/2015 Deportes Concepción vs. Deportes La Serena 4-2 Primera B 13/12/2014 Deportes La Serena vs. Deportes Concepción 0-0 Primera B 15/05/2014 Deportes La Serena vs. Deportes Concepción 2-0 Primera B 21/12/2013 Deportes Concepción vs. Deportes La Serena 0-1 Primera B 02/03/2008 Deportes La Serena vs. Deportes Concepción 2-4 Primera División 05/08/2007 Deportes La Serena vs. Deportes Concepción 2-1 Primera División 09/02/2007 Deportes Concepción vs. Deportes La Serena 1-1 Primera División

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Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

O'Higgins vs. Cobresal — sábado 24 de octubre, 20:00 hs

Ñublense vs. Coquimbo — domingo 25 de octubre, 12:30 hs

Unión La Calera vs. Universidad Católica — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Palestino vs. Colo-Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 hs

Universidad de Concepción vs. Deportes Limache — domingo 25 de octubre, 20:00 hs

U de Chile vs. Everton — lunes 26 de octubre, 18:00 hs

En síntesis