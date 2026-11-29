Fernando Gago tuvo que mover la pizarra tras la lesión de Eduardo Vargas. El goleador azul tiene reemplazante definido.

Universidad de Chile tiene todo listo para visitar a Deportes Concepción por la fecha 29 de la Liga de Primera. El cuadro estudiantil ratificó su alineación inicial para un duelo clave en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

¿Hay sorpresas? Fernando Gago tuvo que mover la pizarra en la formación titular. Ello lo confirmó la propia institución a través de redes sociales: el ataque tendrá una nueva composición.

Debido a la lesión de Eduardo Vargas, su reemplazante será Juan Martín Lucero. El oriundo de Renca se encuentra al margen por una fractura en su mano derecha, por lo que el argentino lo sustituirá.

A su vez, Universidad de Chile modificará otra zona crucial: Marcelo Morales queda fuera en la defensa por suspensión, por lo que Nicolás Fernández ingresa como lateral derecho y Fabián Hormazábal irá por la izquierda.

Cabe destacar que en la previa del compromiso, el elenco azul marcha en la segunda ubicación de la tabla de posiciones. Registra 54 puntos y está consiguiendo pasajes rumbo a Copa Libertadores.

Juan Martín Lucero será desde el arranque en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile confirma su formación titular

El XI universitario es con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero y Juan Martín Lucero.

Dicho enfrentamiento entre Universidad de Chile y Deportes Concepción está programado para este domingo 29 de noviembre. Se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.