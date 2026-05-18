Figura de Ñublense y su autocrítica tras goleada sufrida ante Colo Colo: “Se nos cae la cara de vergüenza”

Jovany Campusano no escondió la vergüenza que siente tras haber sufrido una dolorosa goleada ante Colo Colo en el Monumental.

Colo Colo no tuvo piedad con Ñublense el día de ayer y, en posiblemente el mejor partido desde que Fernando Ortiz dirige a los albos, superó por 6-2 al cuadro sureño ante la mirada de casi 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.

Con un inspirado Javier Correa y un Arturo Vidal que supo reponerse de un autogol, el Cacique no tuvo mayores problemas para superar a un cuadro que venia envalentonado, pero que no pudo hacer nada en el recinto de Macul.

Aplanadora alba en Macul. | Foto: Photosport

Uno de lo que estaba llamado a ser figura en los chillanejos era Jovany Campusano, sin embargo, el jugador pasó desapercibido en la cancha. Fuera de ella, charló con Cooperativa y asegura que “Se nos cae la cara de vergüenza”, tras la abultada goleada.

La derrota de ayer deja a Ñublense en el décimo lugar de la Liga de Primera con 17 puntos, mismo puntaje que Universidad de Chile, Palestino y Universidad de Concepción que están en la medianía de la tabla.

En la próxima fecha, los diablos rojos de Chillán deberán recibir a la Universidad de Concepción, mientras que Colo Colo tendrá que desplazarse nada más ni nada menos que al Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica.

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En síntesis

Colo Colo venció 6-2 a Ñublense ante 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.

Jovany Campusano, jugador de Ñublense, declaró sentir vergüenza tras la abultada goleada recibida.

Ñublense quedó décimo con 17 puntos en la tabla de la Liga de Primera.