Figura de Ñublense y su autocrítica tras goleada sufrida ante Colo Colo: “Se nos cae la cara de vergüenza”

Colo Colo no tuvo piedad con Ñublense el día de ayer y, en posiblemente el mejor partido desde que Fernando Ortiz dirige a los albos, superó por 6-2 al cuadro sureño ante la mirada de casi 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.
Con un inspirado Javier Correa y un Arturo Vidal que supo reponerse de un autogol, el Cacique no tuvo mayores problemas para superar a un cuadro que venia envalentonado, pero que no pudo hacer nada en el recinto de Macul.
Aplanadora alba en Macul. | Foto: Photosport
Uno de lo que estaba llamado a ser figura en los chillanejos era Jovany Campusano, sin embargo, el jugador pasó desapercibido en la cancha. Fuera de ella, charló con Cooperativa y asegura que “Se nos cae la cara de vergüenza”, tras la abultada goleada.
La derrota de ayer deja a Ñublense en el décimo lugar de la Liga de Primera con 17 puntos, mismo puntaje que Universidad de Chile, Palestino y Universidad de Concepción que están en la medianía de la tabla.
En la próxima fecha, los diablos rojos de Chillán deberán recibir a la Universidad de Concepción, mientras que Colo Colo tendrá que desplazarse nada más ni nada menos que al Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica.
En síntesis
- Colo Colo venció 6-2 a Ñublense ante 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.
- Jovany Campusano, jugador de Ñublense, declaró sentir vergüenza tras la abultada goleada recibida.
- Ñublense quedó décimo con 17 puntos en la tabla de la Liga de Primera.