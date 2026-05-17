Durísima crítica contra Fernando Gago en la U: “Estoy emputecido, cómo es posible que sea tan gil”

Héctor Hoffens no ocultó su molestia y criticó con dureza los cambios realizados por Fernando Gago durante el compromiso ante Cobresal.

Universidad de Chile atraviesa un momento de cuestionamientos tras su derrota ante Cobresal en Estadio El Cobre de El Salvador, un resultado que volvió a encender el debate sobre el rendimiento del equipo en la Liga de Primera 2026.

El traspié del Romántico Viajero ante los Mineros dejó la sensación de haber perdido una oportunidad importante de seguir escalando en la tabla de posiciones.

El análisis del partido no solo se ha centrado en el resultado, sino también en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Fernando Gago, especialmente en la forma en que se gestionaron los cambios desde el banco.

El potente descargo de Héctor Hoffens contra Fernando Gago

En ese escenario, el exdelantero del elenco universitario, Héctor Hoffens, no ocultó su molestia tras la caída del conjunto azul.

“Estoy emputecido. ¿Cómo es posible que Gago siendo tan inteligente y buen jugador sea tan gil para hacer los cambios? Saca a Lucero y mete a Vargas. A Israel Poblete no lo sacó desde que llegó, desde que llegó. Pura pinta Gago”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

La U se aleja de los puestos avanzadas del certamen nacional | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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“La U ha perdido las mejores posibilidades y a Cobresal no le ganaba a nadie (…) Mucho fútbol para atrás y la U no se caracteriza por eso, pero esas son órdenes del técnico”, concluyó Hoffens.

En resumen…