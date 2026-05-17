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Primera B

Tras San Marcos vs. Antofagasta: Así queda la tabla de posiciones de Primera B

Los "Pumas" y los del Morro repartieron puntos en el norte.

San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta reparten puntos en Primera B.
© Instagram San MarcosSan Marcos de Arica y Deportes Antofagasta reparten puntos en Primera B.

San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta igualaron 1-1 este domingo por la fecha 12 de la Primera B, resultado que terminó dejando gusto amargo para los locales. El cuadro ariqueño tenía la posibilidad de alcanzar la cima del campeonato, pero no logró sostener el resultado y dejó escapar puntos importantes en casa.

La visita golpeó primero en el complemento gracias a Josepablo Monreal, quien abrió la cuenta a los 50 minutos para ilusionar a Deportes Antofagasta con llevarse los tres puntos desde el norte. Los “Pumas” controlaban el encuentro, aunque sin lograr ampliar diferencias.

San Marcos reaccionó con el paso de los minutos y encontró premio a los 65’, cuando Camilo Melivilú apareció para decretar el empate definitivo. El conjunto local empujó buscando la remontada, pero no pudo romper nuevamente la igualdad y terminó repartiendo unidades.

El empate mantiene totalmente abierta la pelea en la parte alta de la tabla. Ninguno logró sacar ventaja y la Primera B sigue mostrando una lucha cerrada por los puestos de ascenso.

Así quedan San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta en la tabla

San Marcos de Arica queda en el 3° puesto con 22 puntos, igualando la línea de Santiago Wanderers y Puerto Montt, aunque detrás por diferencia de gol. Además, mantiene el invicto tras 12 fechas: 5 triunfos y 7 empates.

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Deportes Antofagasta se ubica en la 5° posición con 21 unidades, quedando a solo tres puntos del líder Cobreloa y plenamente metido en la pelea por los primeros lugares.

La parte alta quedó ajustadísima: Cobreloa lidera con 24 puntos, seguido por Santiago Wanderers (22), San Marcos (22), Puerto Montt (22) y Antofagasta (21).

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Cobreloa1273225141124
2Santiago Wanderers1264225151022
3San Marcos12570179822
4Puerto Montt127141612422
5Antofagasta126332114721
6Recoleta126152121019
7Magallanes125341919018
8U. Española115241411317
9San Luis124442120116
10Copiapó124351621-515
11Temuco113531715214
12Unión San Felipe123361020-1012
13Iquique112541315-211
14Curicó Unido122551323-1011
15Santa Cruz111461421-77
16Rangers120391123-123
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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