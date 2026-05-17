Los "Pumas" y los del Morro repartieron puntos en el norte.

San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta igualaron 1-1 este domingo por la fecha 12 de la Primera B, resultado que terminó dejando gusto amargo para los locales. El cuadro ariqueño tenía la posibilidad de alcanzar la cima del campeonato, pero no logró sostener el resultado y dejó escapar puntos importantes en casa.

La visita golpeó primero en el complemento gracias a Josepablo Monreal, quien abrió la cuenta a los 50 minutos para ilusionar a Deportes Antofagasta con llevarse los tres puntos desde el norte. Los “Pumas” controlaban el encuentro, aunque sin lograr ampliar diferencias.

San Marcos reaccionó con el paso de los minutos y encontró premio a los 65’, cuando Camilo Melivilú apareció para decretar el empate definitivo. El conjunto local empujó buscando la remontada, pero no pudo romper nuevamente la igualdad y terminó repartiendo unidades.

El empate mantiene totalmente abierta la pelea en la parte alta de la tabla. Ninguno logró sacar ventaja y la Primera B sigue mostrando una lucha cerrada por los puestos de ascenso.

Así quedan San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta en la tabla

San Marcos de Arica queda en el 3° puesto con 22 puntos, igualando la línea de Santiago Wanderers y Puerto Montt, aunque detrás por diferencia de gol. Además, mantiene el invicto tras 12 fechas: 5 triunfos y 7 empates.

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Deportes Antofagasta se ubica en la 5° posición con 21 unidades, quedando a solo tres puntos del líder Cobreloa y plenamente metido en la pelea por los primeros lugares.

La parte alta quedó ajustadísima: Cobreloa lidera con 24 puntos, seguido por Santiago Wanderers (22), San Marcos (22), Puerto Montt (22) y Antofagasta (21).

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Cobreloa 12 7 3 2 25 14 11 24 2 Santiago Wanderers 12 6 4 2 25 15 10 22 3 San Marcos 12 5 7 0 17 9 8 22 4 Puerto Montt 12 7 1 4 16 12 4 22 5 Antofagasta 12 6 3 3 21 14 7 21 6 Recoleta 12 6 1 5 21 21 0 19 7 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18 8 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17 9 San Luis 12 4 4 4 21 20 1 16 10 Copiapó 12 4 3 5 16 21 -5 15 11 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14 12 Unión San Felipe 12 3 3 6 10 20 -10 12 13 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11 14 Curicó Unido 12 2 5 5 13 23 -10 11 15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7 16 Rangers 12 0 3 9 11 23 -12 3