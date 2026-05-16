Este fin de semana se está desarrollando la fecha 12 de la Primera B, donde los loínos vuelven a liderar el ascenso.

Este sábado comenzó a disputarse la fecha 12 de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde Cobreloa recuperó el liderato momentáneamente.

Los Loínos se hicieron fuertes en Calama y golearon por 4-1 a Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto, con goles de Cristián Insaurralde (12′) y Gustavo Gotti (17′) de penal, más un doblete de Álvaro Delgado (71′ y 82′). El descuento para el León de Atacama fue de Enzo Fernández (69′).

Con este resultado, los Mineros se suben al primer lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, a la espera de lo que haga mañana Deportes Puerto Montt (22 pts.) en su visita a San Luis de Quillota.

Por su parte, Copiapó cae a la novena ubicación con 15 unidades, fuera de zona de liquilla.

En sumultáneo, Unión San Felipe venció por 2-1 a Rangers de Talca, donde los Piducanos se siguen hundiendo en la clasificación, siendo los absolutos colistas del torneo con solo tres puntos.

En 12 partidos jugados, los Rojinegros no han ganado ningún partido. Es más, los de la Región del Maule son el único equipo que no sabe de triunfos esta temporada.

Rangers de Talca no levanta cabeza en la Primera B. (Foto: @usanfelipe)

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Y en el primer turno de la jornada sabatina, Magallanes (7°) se impuso por 3-2 a Deportes Recoleta (6°) en San Bernardo.

La tabla de posiciones de la Primera B 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 24 12 7 3 2 25 14 +11 2 Puerto Montt 22 11 7 1 3 15 8 +7 3 San Marcos 21 11 5 6 0 16 8 +8 4 Antofagasta 20 11 6 2 3 20 13 +7 5 Wanderers 19 11 5 4 2 22 15 +7 6 Recoleta 19 12 6 1 5 21 21 0 7 Magallanes 18 12 5 3 4 19 19 0 8 Unión Española 17 11 5 2 4 14 11 +3 9 Copiapó 15 12 4 3 5 16 21 -5 10 Deportes Temuco 14 11 3 5 3 17 15 +2 11 San Luis 13 11 3 4 4 17 19 -2 12 Unión San Felipe 12 12 3 3 6 10 20 -10 13 Deportes Iquique 11 11 2 5 4 13 15 -2 14 Curicó Unido 11 11 2 5 4 13 20 -7 15 Santa Cruz 7 11 1 4 6 14 21 -7 16 Rangers 3 12 0 3 9 11 23 -12

En síntesis

Cobreloa goleó 4-1 a Deportes Copiapó y lidera la tabla con 24 puntos .

goleó 4-1 a Deportes Copiapó y lidera la tabla con . Rangers de Talca es colista con 3 puntos tras 12 partidos sin victorias.

es colista con tras 12 partidos sin victorias. Magallanes venció 3-2 a Deportes Recoleta durante la jornada 12 de Primera B.