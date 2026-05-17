Los Albos golearon a Ñublense por 6 a 2 y se llenan de confianza de cara al Clásico ante Universidad Católica.

Arturo Vidal fue una de las grandes figuras en la aplastante victoria de Colo Colo por 6-2 sobre Ñublense. El capitán albo pasó del infortunio con un autogol a marcar uno de los tantos más espectaculares de la fecha y, tras el encuentro, dejó un potente mensaje pensando en el próximo desafío: el clásico frente a Universidad Católica.

Luego del partido, el “King” valoró el triunfo y aseguró que una goleada así fortalece el trabajo que viene realizando el plantel. “Necesitábamos un partido así, nos da confianza para lo que viene. Ratifica que las cosas se están haciendo bien”, señaló el mediocampista, destacando además el ambiente vivido en el Estadio Monumental.

Vidal incluso calificó el duelo ante Ñublense como la mejor presentación del equipo en la temporada. “Fue el mejor partido del año, aunque en otros también jugamos bien y no concretamos. Hoy hicimos seis goles y eso da mucha confianza”, afirmó, reforzando la idea de que Colo Colo comienza a encontrar regularidad.

El aviso de Arturo Vidal a Universidad Católica para el clásico

Más allá del análisis del triunfo, el referente albo aprovechó de anticipar el duelo ante Universidad Católica del próximo domingo en el Claro Arena. La UC llegará con desgaste adicional tras disputar Copa Libertadores a mitad de semana, algo que Vidal no dejó pasar.

Vidal se llena de confianza de cara al duelo ante la UC.

“Ahora están sintiendo lo difícil que es jugar cada tres días. Nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma, no sé cómo van a llegar ellos, pero nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos”, lanzó el volante, en una frase que rápidamente elevó la temperatura del clásico.

Publicidad

El bicampeón de América también dejó claro que Colo Colo nunca ha dejado de sentirse favorito para pelear arriba. “Somos candidatos desde el principio… y más si tenemos la camiseta de Colo Colo”, sostuvo Vidal, convencido del potencial del plantel y del momento que atraviesa el equipo.

Con confianza renovada, una goleada a cuestas y Arturo Vidal encendiendo la previa, Colo Colo ya cambia el foco hacia Universidad Católica en un clásico que podría marcar otro golpe importante en la lucha por el título y, mejor aún para los Albos, un cambio de chip en la mentalidad de su DT que, hasta ahora, no conoce de triunfos en partidos clave.

DATOS CLAVE

Arturo Vidal anotó un gol en la victoria de Colo Colo 6-2 ante Ñublense.

Publicidad

El capitán albo calificó el triunfo en el Monumental como el mejor partido del año.