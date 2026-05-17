Universidad de Chile recibió un nuevo mazazo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Cobresal en el norte del país y se alejan de lo que es la lucha por el título.
Después de lo que fue este duelo, el periodista Rodrigo Vera conversó con Bolavip Chile y se refirió a la derrota del equipo de Fernando Gago, que se llena de dudas por sus resultados, en el que apunta a su gran problema.
“El problema de la Universidad de Chile en los últimos partidos es que no tiene a nadie que pueda marcar una diferencia”, declaró el comunicador.
Finalmente, Vera apunta también a que dentro del equipo se siguen viendo bajos rendimientos individuales, los que sin duda terminan siendo un gran problema dentro del equipo para poder conseguir resultados positivos.
La U cayó ante Cobresal | Foto: Photosport
“Tiene rendimientos individuales que no son los mejores, no están en lo óptimo, entonces le cuesta mucho pese a ser un buen partido o ser duelos parejos, no tiene alguien que pueda hacer una diferencia frente al rival y eso le pesó a la U”, cerró.
Ahora en la Universidad de Chile tendrán dos semanas de receso tras su duelo suspendido ante O’Higgins de Rancagua y volverá a ver acción a finales de mes cuando se enfrente a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.
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En Síntesis
- Universidad de Chile perdió 1-0 ante Cobresal y se alejó de la lucha por el título.
- El periodista Rodrigo Vera señaló que la U no tiene jugadores que marquen la diferencia.
- El equipo volverá a competir a finales de mes ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional.