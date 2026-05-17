El periodista nacional, Rodrigo Vera apunta al gran problema de la Universidad de Chile de Fernando Gago.

Universidad de Chile recibió un nuevo mazazo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Cobresal en el norte del país y se alejan de lo que es la lucha por el título.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Rodrigo Vera conversó con Bolavip Chile y se refirió a la derrota del equipo de Fernando Gago, que se llena de dudas por sus resultados, en el que apunta a su gran problema.

“El problema de la Universidad de Chile en los últimos partidos es que no tiene a nadie que pueda marcar una diferencia”, declaró el comunicador.

Finalmente, Vera apunta también a que dentro del equipo se siguen viendo bajos rendimientos individuales, los que sin duda terminan siendo un gran problema dentro del equipo para poder conseguir resultados positivos.

La U cayó ante Cobresal | Foto: Photosport

“Tiene rendimientos individuales que no son los mejores, no están en lo óptimo, entonces le cuesta mucho pese a ser un buen partido o ser duelos parejos, no tiene alguien que pueda hacer una diferencia frente al rival y eso le pesó a la U”, cerró.

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Ahora en la Universidad de Chile tendrán dos semanas de receso tras su duelo suspendido ante O’Higgins de Rancagua y volverá a ver acción a finales de mes cuando se enfrente a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

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