La picante respuesta de la UC a Deportes Limache tras la polémica publicación en redes que borraron

Luego del triunfo cruzado en Quillota, la UC utilizó sus redes sociales para responderle a Deportes Limache con una publicación.

Universidad Católica consiguió un importante triunfo en la Liga de Primera 2026 luego de derrotar por 2 a 0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, resultado que le permitió escalar hasta la segunda posición en el campeonato nacional.

Eso sí, el encuentro no solo estuvo marcado por lo futbolístico. Durante la previa del compromiso, el cuadro de la Región de Valparaíso encendió las redes sociales con una publicación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas cruzados.

“Nos puede tocar una fría noche hoy (…) Todos abrigados a alentar”, escribieron desde las redes sociales del cuadro tomatero, acompañando de una fotografía que muchos fanáticos cruzados interpretaron como una indirecta hacia el elenco precordillerano.

Esta fue la imagen que acompañó el mensaje que borraron en Deportes Limache | FOTO: Captura

La UC golpea a Deportes Limache en la cancha y en redes sociales

Sin embargo, tras quedarse con la victoria en Quillota, en la UC no dejaron pasar la situación y respondieron con ironía a través de sus plataformas oficiales.

“¡Para cortar tomatitos y mucho más! Aprovecha el 20% descuento en nuestro set de cuchillos en Tienda UC”, publicaron desde las redes sociales cruzadas, en clara alusión al apodo de Limache.

Publicidad

¡Para cortar tomatitos y mucho más! 😁



Aprovecha el 20% descuento en nuestro set de cuchillos en #TiendaUC 🛍️⚪🔵



➡️ https://t.co/7T2T2BIUe0 pic.twitter.com/P0fZvxDcdU — Universidad Católica (@Cruzados) May 17, 2026

La respuesta del elenco de la Franja rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones entre los hinchas en redes sociales.

En resumen…

Universidad Católica derrotó a Deportes Limache en Quillota y, tras el partido, respondió con ironía a una polémica publicación que el cuadro tomatero había realizado en la previa y que posteriormente eliminó de sus redes sociales.