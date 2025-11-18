El primer partido de la Liguilla de Ascenso en la Primera B dejó una imagen que rápidamente comenzó a dar la vuelta al mundo. Y no fue solo por el emocionante triunfo 2-1 de Deportes Concepción sobre Deportes Antofagasta, sino por una escena digna de meme gracias al “ingenio del chileno”.

Todo ocurrió durante el segundo tiempo, cuando la camiseta de Ignacio Jara —ex Colo Colo y hoy jugador de los ‘Pumas’— terminó completamente rajada tras una disputa de balón. Lo normal habría sido cambiarla y seguir jugando. Pero había un detalle: no había otra camiseta disponible.

Sin alternativas en la banca, el cuerpo técnico del cuadro nortino decidió recurrir a la solución más chilena posible: una corchetera. Sí, una corchetera. Primero intentaron pegar la camiseta, pero entre los movimientos del partido y la fricción, la improvisada reparación no duró nada. Hasta tres veces el árbitro le pidió salir de la cancha para “arreglar” la indumentaria.

Así lució la camiseta de Ignacio Jara tras ser corcheteada (Foto: captura)

Fue entonces cuando apareció la heroína inesperada. A pura presión, el staff comenzó a unir los bordes de la camiseta con corchetes, uno a uno, en plena banca y a toda velocidad. Solo así Jara pudo volver al campo a seguir compitiendo por el empate.

La escena se viralizó de inmediato: fotos, videos, comentarios y bromas inundaron las redes sociales, convirtiendo el momento en un curioso símbolo del estado actual del fútbol chileno… y de su innegable creatividad.

Lo cierto es que, más allá del bochorno por el problema con su indumentaria, el partido siguió su curso con triunfo para Concepción y con Jara jugando los minutos finales gracias a la “corchetera salvadora”. Una postal que difícilmente se olvidará.

