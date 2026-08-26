Johnny Herrera advierte sobre Javier Correa: “Es enfermo, ordinario y picante, pero…”

El ídolo de Universidad de Chile abordó el polémico gesto obsceno del delantero de Colo Colo. No lo hubiese denunciado.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo generó reacciones de todo tipo. Una de ellas, provino desde Johnny Herrera: se refirió a la controversia más bullada del encuentro entre archirrivales.

¿Qué pasó? A través de los micrófonos de TNT Sports, el histórico arquero abordó el gesto obsceno de Javier Correa tras el triunfo albo. Pese a lapidar al atacante argentino, sorprendió con su postura.

Bajo su visión, no era necesario acusar al delantero frente a las entidades correspondientes. Le restó importancia a lo hecho por el futbolista cordobés tras el pitazo final.

“Para mí, (Javier Correa) es enfermo, ordinario y picante, pero no creo que de para suspensión“, indicó el ídolo de Universidad de Chile en el programa Todos Somos Técnicos.

Sobre la misma línea y a pesar de no solicitar un castigo para el ariete de Colo Colo, el retirado portero agregó: “Lleva un año (con esos gestos), es innecesario“.

Johnny Herrera reaccionó a la polémica de Javier Correa. (Imagen: Photosport)

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Javier Correa arriesga castigo tras el Superclásico

Cabe consignar que el jugador de Colo Colo fue citado a la siguiente sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Por ello, tendrá que presentarse el martes 1 de septiembre frente a las autoridades.

¿Qué sanciones puede recibir? De uno a tres partidos por sus provocaciones contra el archirrival, Universidad de Chile. Sin embargo, Javier Correa es reincidente: ojo con ese detalle.