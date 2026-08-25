Claudio Borghi se deshace en elogios por este jugador de Colo Colo: “Me hace ilusión”

Colo Colo celebra lo que fue un valioso triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que gracias a los goles de Álvaro Madrid y Javier Correa, vencieron por 2-1 a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, encaminádose a un nuevo título.

La escuadra de Fernando Ortiz logró imponer sus términos en condición de visitante, mostrando un gran estilo de juego, el que fue un verdadero dolor de cabeza para su clásico rival y que terminó dándole la victoria.

Dentro de lo que fue este duelo, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi analizó en ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fue la victoria de Colo Colo, en la que destacó puntualmente a un jugador: Lautaro Pastrán, a quien lo alzó como una de las figuras.

“A mí Pastrán me hace ilusión el número que tiene, que es el 10, salvo una pelota que le puso a Correa, que pasó cerca del palo izquierda de Castellón, después no es un jugador habilitador”, declaró.

Borghi elogió a Pastrán | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi elogió lo que fue el gran partido de Lautaro Pastrán, quien le dio un gran refresco al ataque de Colo Colo y su rendimiento fue determinante para que los ‘Albos’ se quedaran con la victoria.

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“Sí es un jugador que dribla y se pasa a uno y a dos, hizo un buen partido y quizás mejor que Leandro Hernández, pero pasó la prueba, yo no lo veía como titular, jugó y lo hizo muy bien”, cerró.

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