JC Guarello lanza bomba tras denuncia de U. de Chile a Javier Correa: “La vieja amistad”

El periodista asegura que la cúpula de Colo Colo cree que Azul Azul aceleró su acusación por su vínculo -en investigación- con Huachipato.

Colo Colo tendrá que responder frente a la denuncia interpuesta por Universidad de Chile contra Javier Correa. Luego de que el delantero argentino realizara gestos obscenos en el Superclásico, el conjunto estudiantil activó el protocolo.

Sin embargo, ello no sería netamente por motivos valóricos. Al menos, así lo planteó Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong: advierte que puede haber una trama invisible.

Según detalló, en el cuadro de Macul sospechan que Azul Azul acusó al atacante cordobés por solicitud de terceros. El periodista lanzó una potente teoría en plena investigación por el caso Sartor.

“¿Cuál sería el rival contra el que quedaría fuera Javier Correa? Huachipato. Entonces, qué es lo que están diciendo en Colo Colo: que habían arreglado, total jugó contra la U, de no hacer la denuncia“, indicó.

“Entonces, se olvida el asunto, pero parece que llegó el llamado del más allá diciendo ‘Oye, sácamelo contra Huachipato’. La vieja amistad para que no juegue contra Huachipato“, agregó.

Juan Cristóbal Guarello abordó la polémica de Javier Correa. (Foto: La Hora de King Kong)

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La reacción de Colo Colo por el caso Javier Correa

A su vez, el comunicador señaló que la notificación sobre la denuncia en cuestión no fue recibida de buena manera en el Estadio Monumental. Los lazos de la dirigencia de Universidad de Chile están bajo la lupa de la justicia.

“Eso es lo que dicen al interior de Colo Colo y están muy enojados, muy enojados con esto de Javier Correa“, cerró.