La U denuncia a Javier Correa tras obsceno gesto en el Superclásico: este castigo arriesga

Universidad de Chile tomó acciones luego del Superclásico ante Colo Colo y presentó una denuncia contra Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina, según dio a conocer La Tercera. El cuadro azul decidió recurrir al organismo por el gesto que realizó el delantero argentino tras el triunfo 2-1 del Cacique en el Estadio Nacional.

Correa fue una de las figuras de la victoria de Colo Colo, ya que participó directamente en los dos goles. El atacante asistió a Álvaro Madrid para abrir el marcador y posteriormente convirtió el tanto que le dio el triunfo al conjunto albo. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro protagonizó una situación que generó molestia en Universidad de Chile.

Mientras el plantel de Colo Colo se fotografiaba sobre el terreno de juego, el delantero realizó un obsceno gesto de índole sexual que fue interpretado comouna burla hacia la U. La situación, que no fue consignada por el juez Juan Lara en su informe, terminó siendo uno de los principales focos de polémica después del Superclásico.

El antecedente no es menor, considerando que Correa recién había regresado la fecha anterior tras cumplir una sanción de tres partidos por sus críticas contra los árbitros. Ahora, el argentino vuelve a quedar expuesto a un nuevo castigo disciplinario y arriesga hasta tres fechas de suspensión por lo ocurrido en el Estadio Nacional.

La denuncia presentada por Universidad de Chile deberá ser revisada por el Tribunal de Disciplina, que tendrá que determinar los pasos a seguir. El organismo puede citar a Correa para que entregue sus descargos y, posteriormente, deberá emitir un fallo respecto de la eventual sanción que recibirá el delantero de Colo Colo.

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Javier Correa realmente es lo más grande que tenemos pic.twitter.com/KEnwQ4Ulfb — Cristobal (@painealbito) August 23, 2026

¿Qué dice el reglamento?

Según el Código de Procedimiento y Penas de la ANFP, las conductas relacionadas con la incitación a la violencia y los gestos injuriosos o vulgares hacia el público pueden ser sancionadas con uno a tres partidos de suspensión.