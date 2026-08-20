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Johnny Herrera advierte sobre Vozinha para el Superclásico: “En vez de un refuerzo…”

El comentarista abordó el arribo del portero caboverdiano a Colo Colo. Cree que puede perjudicar a los albos vs. Universidad de Chile.

Vozinha dejó un recado por la aparición de Vozinha en el Superclásico.
© Archivo / PhotosportVozinha dejó un recado por la aparición de Vozinha en el Superclásico.

El Superclásico está a la vuelta de la esquina: Universidad de Chile y Colo Colo se medirán en una nueva edición del partido más importante del país. La consigna de ambos clubes es la misma: ganar y seguir luchando por el título.

Por ello, Johnny Herrera dejó una potente advertencia en la previa del compromiso. En los micrófonos de TNT Sports, el retirado portero abordó el arribo de Vozinha a Macul.

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¿A raíz de qué? Para él, puede ser clave y perjudicar al elenco albo en su visita al archirrival. Las dudas sobre su eventual debut generan eco entre los fanáticos y ello, para los azules, puede ser provechoso.

La llegada de Vozinha, hoy por hoy, en vez de un refuerzo para Colo Colo, pasó a ser más un problema“, comenzó señalando el ídolo de U. de Chile en el programa Todos Somos Técnicos.

Yo creo que hay incertidumbre en los mismos hinchas de Colo Colo, en el plantel, en los mismos jugadores que no saben si juega (Gabriel) Maureira o Vozinha. Más que un aliciente, pasó a ser un problema“, concluyó.

Vozinha será convocado al Superclásico. (Foto: Colo Colo)

Vozinha será convocado al Superclásico. (Foto: Colo Colo)

Vozinha estará en el Superclásico

Cabe consignar que según trascendió, el arquero caboverdiano será citado por Fernando Ortiz para el enfrentamiento contra Universidad de Chile. Se jugará el domingo 23 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.

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Sin embargo, el estreno de Vozinha no sería hasta el encuentro contra Unión Española, válido por Copa Chile. Se disputará el miércoles 26 de agosto.

Martín Aliaga
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