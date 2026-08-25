Fernando Ortiz decidió dejar fuera de la citación de Copa Chile al delantero argentino, quien fue denunciado este martes por la U.

Colo Colo dio a conocer la lista de jugadores citados para enfrentar este miércoles a Unión Española por el cierre del Grupo E de la Copa Chile. El partido tendrá como principal atractivo el esperado debut en el arco de Vozinha, quien fue incluido por Fernando Ortiz y todo indica que será titular ante los hispanos.

Sin embargo, la gran sorpresa de la convocatoria del Cacique es la ausencia de Javier Correa. El delantero argentino fue una de las grandes figuras de Colo Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile, donde anotó el gol que le dio el triunfo por 2-1 al Cacique. Pese a su destacado rendimiento, Ortiz decidió dejarlo fuera del compromiso ante los hispanos.

Javier Correa arriesga una dura sanción… otra vez.

La decisión se conoce apenas horas después de que Universidad de Chile presentara una denuncia contra el exEstudiantes ante el Tribunal de Disciplina por el polémico gesto que realizó durante los festejos del plantel albo tras el triunfo en el Estadio Nacional. El atacante arriesga una sanción de hasta tres fechas, aunque será el organismo disciplinario el encargado de determinar si corresponde un castigo.

Además de Correa, Fernando Ortiz optó por prescindir de un importante grupo de habituales titulares. Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández tampoco fueron considerados para el duelo frente a Unión Española.

De esta manera, el técnico albo apuesta por dosificar al plantel para el cierre de la fase de grupos de Copa Chile, y todo indica que la más formación será con Vozinha en portería; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg en el mediocampo; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en ataque.