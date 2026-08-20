Johnny Herrera reacciona furioso a la polémica de Lucas Assadi en la U: “Por cagar a alguien…”

El ídolo y excapitán de la U puso en tela de juicio la versión que apunta a que Lucas Assadi no quiere jugar el Superclásico tras su venta a Suecia.

La teleserie de Lucas Assadi en Universidad de Chile sigue generando repercusiones. La inminente venta del talentoso volante de la U al AIK Solna de Suecia destapó un supuesto lío interno en las últimas horas, luego que se revelara que el jugador tendría decidido no disputar el Superclásico y partir cuanto antes a Europa.

La información la dio a conocer el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, quien reveló que “el jugador quiere irse ya, no quiere jugar el clásico, y el cuerpo técnico no entiende cómo el jugador no quiere despedirse en el clásico. Quiere irse hoy”.

La furiosa reacción de Johnny Herrera

Las declaraciones del comentarista respecto a la supuesta actitud de Assadi generaron una inmediata reacción en el mundo azul. Y uno de los que alzó la voz fue el excapitán e ídolo del Romántico Viajero, Johnny Herrera, quien cuestionó la versión de Caamaño.

“Caamaño me cae bien, identificado absolutamente con la U, ahora ¿quién le dice a él que Assadi no quiere jugar, siendo que todavía no tiene un contrato firmado ni una oferta formal en la U?… entonces es empezar a rebuscar…¿Quién le contó… el ex presidente, algún integrante del cuerpo técnico? Pero compadre, ¿quién le dice? ¿No es alguien de adentro del club que quiera perjudicar a Lucas Assadi, por ejemplo?”, lanzó el Samurai Azul en el panel de Todos Somos Técnicos.

Luego continuó: “Entonces rebuscar y tirar esa información de que el jugador no quiere jugar es grave… uno que fue futbolista, lo único quieres es jugar por tu equipo, más cuando te criaste en tu equipo”.

Publicidad

Finalmente, Herrera puso énfasis en la magnitud que podría significar un adiós para Assadi en el Superclásico: “Imagínate lo que sería ese partido, el último partido de Lucas Assadi en la U, en el Nacional repleto ante Colo Colo… Entonces a empezar tirar bombas por tirar y por cagar a alguien no está bien”.