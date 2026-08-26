El director de Blanco y Negro se refirió a la denuncia de la U contra Javier Correa y aseguró que acompañarán al delantero ante el Tribunal de Disciplina.

La denuncia de Universidad de Chile contra Javier Correa por el obsceno gesto que realizó durante los festejos del Superclásico sigue generando reacciones. Esta vez fue Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, quien abordó la situación en la previa del duelo entre Colo Colo y Unión Española por Copa Chile.

El exministro del Deporte confirmó que el club ya fue notificado y que asistirá a la sesión correspondiente para presentar sus antecedentes. “Hemos sido notificados y vamos a asistir a esa sesión, expondremos los antecedentes que corresponda. Hay ciertos contextos, no quiero justificar una acción o no, pero escuchaba a un jugador sobre las situaciones que se producen en la cancha que no son deseables pero están dentro de un marco limitado”, señaló.

El gesto de Javier Correa que podría costarle caro a Colo Colo (TNT Sports).

Pero Pizarro fue más allá y lanzó un claro recado a Universidad de Chile al recordar otros festejos ocurridos en el recinto de Macul. “Prefiero remitirme a un ejemplo práctico, donde equipos han obtenido un buen resultado en el Monumental, y a pesar de las celebraciones muy legítimas no ha existido el ánimo de realizar alguna denuncia al respecto, eso define nuestra posición”, afirmó el director de Blanco y Negro.

“Siempre es conveniente mantenernos informados, con buena disposición y actitud, reducir alguna situación que nos pueda acarrear problemas. Esperemos que se pueda solucionar”, cerró el ‘Kaiser’.

En Colo Colo ya asumieron la defensa de Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina, mientras el delantero espera conocer las consecuencias que podría tener la denuncia presentada por Universidad de Chile. El argentino deberá comparecer ante el organismo el próximo martes 1 de septiembre, donde arriesga entre uno y tres partidos de suspensión.

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En síntesis…