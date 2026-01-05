El mercado de fichajes del fútbol chileno también deja diferencias marcadas en materia salarial, y dos nombres concentran la atención por el peso de sus contratos. Por un lado, Arturo Vidal se mantiene como el futbolista mejor pagado del país, con un sueldo cercano a los 110 millones de pesos mensuales en Colo Colo, cifra que refleja su estatus, trayectoria internacional y el rol protagónico en los albos.

En la vereda opuesta, aparece el inminente fichaje Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. El delantero argentino percibiría alrededor de 99,3 millones de pesos cada 30 días, una cifra importante, aunque inferior a la de Vidal, y que lo posiciona como uno de los contratos más elevados del plantel azul de cara a la próxima temporada.

Juan Martin Lucero muy cerca de fichar en la Universidad de Chile (Getty Images).

Según informó RTI Esporte, Lucero aceptó realizar un ajuste a la baja en su salario para concretar su arribo a la U. El atacante llegará a préstamo desde Fortaleza, de Brasil, con una opción de compra, en una operación donde el club chileno asumirá el pago completo de su remuneración mensual, cifrada en 110 mil dólares.

No obstante, el acuerdo incluyó condiciones claras. Universidad de Chile rechazó incorporar cláusulas adicionales como bonos por goles, premios por partidos jugados, títulos, derechos de imagen y primas por fichaje, lo que permitió encauzar la negociación y reducir el impacto financiero de la operación.

Así, mientras Vidal lidera el listado de sueldos del fútbol chileno, Lucero se instala apenas por debajo, marcando una diferencia salarial que también refleja las distintas realidades contractuales entre Colo Colo y Universidad de Chile en la conformación de sus planteles.

En resumen…