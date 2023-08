Deportes Santa Cruz atraviesa un irregular presente en la Primera B. Los dirigidos por Hernán Peña marchan en la undécima posición de la división de plata del fútbol profesional chileno, a tan solo cuatro puntos de la zona de descenso.

Uno de los jugadores que llegó en la última temporada al cuadro de la Región de O’Higgins es el experimentado Nicolás Maturana, quien dejó atrás su polémico paso por Cobreloa y recaló en el elenco de la zona central de nuestro país.

Fue precisamente el jugador de 30 años quien hizo noticia en las últimas horas. ¿Por qué? El futbolista que se desempeña como volante o extremo se enfrentó duramente a través de Instagram con los fanáticos del conjunto santacruzano.

“Algunos se creen choros por estar en una barra”, declaró el ex Universidad de Chile y Colo Colo al leer algunos comentarios negativos en un live.

En la misma línea, agregó que “acá no critican igual que todo el mundo. Acá son desubicados algunos, muy desubicados. A uno lo pueden criticar futbolísticamente, pero se pasan para el otro lado”.

“Saben que no les podemos hacer nada, no podemos pelear porque si no queda mal el jugador de fútbol. Dicen que el jugador es flaite, que tiene que dar el ejemplo y bla, bla”, complementó.

Finalmente, el ex seleccionado chileno Sub 20 hizo una fuerte autocrítica de su rendimiento. “He jugado de puntero en Santa Cruz. Venía de tres años jugando de 10, entonces ha sido complicado, pero eso no es excusa. Este último tiempo no he estado bueno, por eso el técnico me tiene afuera”, cerró.