Tenso cruce entre Claudio Borghi y Juvenal Olmos termina de la peor forma: “Ándate”… “pavadas”

Ambos comentaristas protagonizaron un álgido debate, luego que Olmos planteara que "Maradona fue la mitad de lo que fue Messi".

Un tenso momento protagonizaron Juvenal Olmos y Claudio Borghi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Ambos comentaristas se enfrascaron en un fuerte cara a cara durante un debate sobre los mejores futbolistas de la historia. Todo estalló cuando Olmos, realizó una contundente comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona.

Y es que mientras Marcelo Ramírez deslizaba su opinión respecto a los mejores futbolista del planeta, el exjugador de la UC entregó su opinión sobre ambos astros argentinos y aseguró que el campeón del mundo en Qatar 2022 fue muy superior a quien levantó la Copa del Mundo en México 1986. “Como futbolista, Maradona fue la mitad de lo que fue Messi”, señaló Olmos.

¿Maradona o Messi? (Photo by Daniel Jayo/Getty Images).

Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Borghi, quien manifestó su total desacuerdo con la afirmación de su compañero de panel. “Me voy, me voy. ¿De verdad vas a decir eso?”, reclamó el exentrenador de Colo Colo, antes de levantarse de su silla y abandonar el estudio.

Lejos de echar pie atrás, Olmos respondió directamente al “Bichi” ante su reacción. “Bueno, ándate. Si no quieres debatir, ándate”, lanzó el exentrenador, aumentando la tensión en el estudio de TNT Sports.

La furiosa reacción de Claudio Borghi contra Juvenal Olmos

Borghi, en tanto, volvió a intervenir para cuestionar la forma en que su compañero planteaba la discusión. “No, eso no es debatir, eso es decir pavadas”, disparó el ‘Bichi’, visiblemente molesto por la comparación entre dos de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol mundial.

Publicidad

La reacción del “Bichi” también tuvo un componente personal, considerando su estrecho vínculo con Maradona. Ambos compartieron camarín en Argentinos Juniors y posteriormente en la selección argentina, con la que conquistaron el Mundial de México 1986, uno de los hitos más importantes de la carrera del recordado astro trasandino.

Mira el cruce entre Borghi y Olmos aquí