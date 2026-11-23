El ex jugador y DT, Juvenal Olmos está maravillado con este jugador de Colo Colo por su rendimiento.

Colo Colo tuvo una tremenda actuación en el clásico ante la Universidad Católica en el Estadio Monumental, en donde los ‘Albos’ vencieron por un categórico 3-0 a los ‘Cruzados’ y sumaron una nueva victoria en la Liga de Primera.

Después de lo que fue este partido, el ex futbolista y DT, Juvenal Olmos ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió al desempeño del conjunto de Fernando Ortiz, en donde dejó importantes elogios por el volante, Álvaro Madrid.

“Unas palabritas para Madrid, en el traspaso que hace de Everton a Colo Colo, muchos pueden decir que le puede ir bien o les puede pesar la camiseta, pero Madrid ha sido un continuo avance hacia su perfeccionamiento”, comenzó indicando Olmos.

Siguiendo en los elogios, el hoy panelista destaca en lo que ha sido el tremendo crecimiento que ha ido teniendo Álvaro Madrid en su llegada a Colo Colo, en donde indica que el volante ‘Albo’ se ha ido perfeccionando como futbolista.

Olmos llenó de elogios a Madrid | Foto: Photosport

“No solamente quita, que ya lo conocíamos, administra, sino que ahora está yendo al espacio, está rompiendo la última línea desde el fondo y termina en el gol de Romero, haciendo prácticamente toda la jugada”, comentó.

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Finalmente, Olmos ya piensa en lo que es el 2027 de Colo Colo, en la que volverá a competir en la Copa Libertadores y pone todas sus fichas en Álvaro Madrid, en la que puntualiza que el volante será un importante jugador para el ‘Popular’.

“Un jugador de buen calibre, está hecho para la próxima temporada de Colo Colo en Copa Libertadores, de experiencia, un pie adecuado para jugar en ese puesto, de la cosas que más me llama la atención es este fichaje de Colo Colo, Madrid ha funcionado desde el inicio”, cerró.