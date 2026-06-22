El ex DT de La Roja analiza el Mercado de Fichajes albo y le muestra la puerta de salida a un cuestionado jugador de Colo Colo.

Colo Colo pasa por un buen momento de la temporada 2026, en donde marcha en el primer lugar de la Liga de Primera 2026 con harta distancia al segundo y debutó con triunfo por 3-0 ante Deportes Recoleta en la Copa Chile.

Un jugador que no estuvo dentro de los citados para enfrentar a los ‘textileros’ y que tampoco lo ha hecho en los últimos partidos es Claudio Aquino, volante ofensivo de los albos que arrastra molestias y no ha podido estar presente.

Claudio Aquino está cada vez más fuera de Colo Colo. | Foto: Photosport

Pese a que no ha podido jugar, en Todos Somos Técnicos de TNT Sports saltó el nombre del trasandino y fue Juvenal Olmos quien le puso punto final a su paso por el Estadio Monumental: “¿Cuánto tiempo lleva Claudio Aquino en Colo Colo, dos años?”, dijo interrumpiendo a Manuel de Tezanos.

“Tu pusiste el tema de los refuerzos y mientras tú hablabas yo pensaba en cuánto tiempo lleva en Colo Colo… ya no funcionó, esa es la verdad. Digo para esa posición, que es muy importante”, complementó sobre el ex jugador de Vélez Sarsfield.

Lo cierto es que Claudio Aquino tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre y, a la luz de cómo han sido sus últimos meses en el Cacique, lo más probable es que no siga siendo jugador albo para la temporada 2027 donde los albos pretenden clasificar a Copa Libertadores de América.

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En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 y venció 3-0 a Deportes Recoleta.

Claudio Aquino es baja en los últimos partidos de Colo Colo por molestias físicas.

El contrato de Claudio Aquino con Colo Colo finaliza en diciembre de 2026.