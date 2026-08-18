Juvenal Olmos aplaude a esta figura de Universidad de Chile: “Es una buena noticia”

El comentarista deportivo alabó lo hecho por Agustín Arce bajo las órdenes de Fernando Gago. Le gusta su nivel.

Universidad de Chile va al alza y sigue en la lucha por el título de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil mantiene la ilusión a tope y ello fue analizado por Juvenal Olmos. ¿Qué dijo?

En los micrófonos de TNT Sports, reflexionó sobre el desempeño del cuadro universitario y luego le entregó el visto bueno a una promesa de la institución: ese es el caso de Agustín Arce.

Para el comentarista deportivo, el rendimiento del mediocampista de 21 años está siendo sobresaliente y llamó a seguir con atención sus pasos. Es un proyecto atractivo para el país.

“No me sorprende el juego de la U, porque en 2024 jugó así y mejor. Parte de 2025 también jugó así. El juego asociado lo tenía guardado, no es que el técnico lo salió a buscar o inventar. Tenía a los mismos jugadores“, lanzó.

“Todavía no hay algo que me impresione (…) Agustín Arce yo creo que es una buena noticia para Universidad de Chile. Tiene buen futuro, le pega muy bien a la pelota“, agregó.

Agustín Arce llama la atención en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La figura que está en deuda en Universidad de Chile

Finalmente, el retirado entrenador instó a otra pieza del elenco azul a elevar su nivel. También es una de las joyas de la cantera: por ello lo observan con deseo desde Europa.

“Además de eso, sigo esperando el súper prime de Lucas Assadi. Son chispacitos que pega y todos nos alegramos de eso, pero sigo esperando la consistencia de un jugador con esas características“, comentó.