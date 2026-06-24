“Condiciones sobresalientes”: Juvenal Olmos se rinde ante figura de la U y lo llena de elogios

El ex entrenador, Juvenal Olmos llenó de elogios a este jugador de la U por su nivel.

Universidad de Chile ha tenido un importante crecimiento dentro de los últimos partidos, en donde los dirigidos por Fernando Gago han logrado sumar dos triunfos consecutivos tras sus victorias ante O’Higgins de Rancagua en la Liga de Primera y Santiago Wanderers en la Copa Chile.

Tras esta situación, el ex entrenador Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos de TNT Sports, en la que llenó de elogios a lo que ha sido el rendimiento de Marcelo Morales en esta parte de la temporada con la U.

“Morales tiene unas condiciones y lamentablemente hay cosas que si el futbolista no lo entiende o lo entiende tarde, lo único que pasa es que pierde tiempo de su carrera, porque la velocidad se va agotando con los años”, parte señalando Olmos.

Agregando a esto, el ex DT de la Selección Chilena dio más detalles de las grandes cualidades que posee el lateral azul, en la que lo posiciona como uno de los mejores en su puesto en el fútbol chileno.

Olmos elogia a Morales | Foto: Photosport

“Morales tiene grandes condiciones, centra bien, le pega fuerte a la pelota, tiene una visión de complemento con los centrodelanteros que solo lo hace el lateral de Coquimbo (Juan) Cornejo y él (Morales), de los que yo veo más arriba, centrando de esa manera anticipada”, declara.

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Finalmente, Olmos mostró su felicidad por ver a Marcelo Morales en un buen nivel, en la que indica que si se lo propone, tiene todo para consolidarse como una opción en la Selección Chilena y además, volver a tener una oportunidad en el exterior.

“Está volviendo a su nivel, ojalá se de cuenta de las condiciones que tiene, porque muchas veces uno dice ‘que jugadores pueden ir a la selección’ y este cabro siempre ha mostrado una cualidades sobresalientes para el puesto, antes que se fuera fue el mejor lateral, le encuentro unas condiciones sobresaliente“, concluyó.

En Síntesis

Universidad de Chile sumó dos triunfos consecutivos ante O’Higgins y Santiago Wanderers.

sumó dos triunfos consecutivos ante O’Higgins y Santiago Wanderers. El entrenador Fernando Gago dirige al conjunto azul en esta racha de victorias.

dirige al conjunto azul en esta racha de victorias. El lateral Marcelo Morales recibió elogios de Juvenal Olmos por su gran nivel actual.