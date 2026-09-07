El insólito gol fantasma que remece al fútbol chileno: “El balón nunca ingresó”

Indignación total en Provincial Osorno por este gol de Brujas de Salamanca, donde la pelota nunca traspasó la línea de sentencia.

Provincial Osorno sufrió una ajustada derrota por 2-1 como visitante ante Brujas de Salamanca, en un polémico partido válido por la quinta fecha de la Liguilla de la Segunda División Profesional. El resultado quedó marcado por una controvertida jugada que generó indignación en redes sociales.

Los “Toros” habían conseguido ponerse en ventaja justo antes del descanso tras un gran tiro libre de Juan Gutiérrez. Sin embargo, la polémica se instaló apenas iniciado el segundo tiempo.

La polémica jugada fantasma en Salamanca

A los 51 minutos, Maximiliano Quinteros aprovechó un rebote luego de una atajada del portero Daniel Retamal y remató hacia el arco. La pelota quedó en una zona límite, paseándose entre la línea de gol y el palo derecho, por lo que la jugada generó dudas respecto de si efectivamente había ingresado.

El árbitro, finalmente, determinó que el balón había cruzado completamente la línea y sancionó el empate para Brujas de Salamanca. La decisión provocó el enojo de Provincial Osorno, que utilizó sus redes sociales para ironizar con la controvertida acción. “¿Gol de Brujas o gol brujo?”, publicó el club junto al video de la jugada. En otra publicación apuntaron: “El árbitro dio como válido pese a que el balón no ingresó al arco a los 51’“.

El enojo de Provincial Osorno en redes sociales (Instagram).

La situación terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro, ya que posteriormente el conjunto local consiguió darlo vuelta: el 2-1 definitivo llegó luego de un desafortunado autogol del defensor Luciano Meneses, dejando a los “Toros” con las manos vacías tras haber comenzado ganando el compromiso.

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Con esta derrota, Provincial Osorno se mantiene con cuatro puntos en la Liguilla de Ascenso y deberá dar vuelta rápidamente la página. Su próximo desafío será como local ante Santiago City en el Parque Schott.

Gol fantasma en la Segunda División Profesional