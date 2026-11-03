ANFP confirma la desafiliación de un equipo y provoca un terremoto en el fútbol chileno

La ANFP remeció todo en las últimas horas tras confirmarse esta nueva sanción en el fútbol chileno.

Un duro golpe recibió Santiago City hace unos instantes y todo esto tras la decisión que tomó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en la resolvió acoger la denuncia presentada por el Directorio del organismo y sancionar al club con la desafiliación.

La determinación fue adoptada por unanimidad, luego de una sesión realizada durante esta jornada y así lo informó hace unos instantes la ANFP mediante un comunicado oficial.

“En relación a la denuncia interpuesta por el Directorio de la Asociación

Nacional de Fútbol Profesional en contra del club Santiago City, la Primera Sala

del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en

votación unánime, acoger la denuncia e imponer al club Santiago City la

sanción de desafiliación”.



“La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que

comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de

Procedimiento y Penalidades“, fue lo que señaló el documento.

Santiago City sufre con esta sanción | Foto: Instagram

De esta manera, el cuadro capitalino enfrenta un complejo escenario institucional, considerando que la sanción impuesta significa su desafiliación de la ANFP, una resolución que marca un importante episodio para el futuro de la institución.

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Se espera que en los próximos días se pueda dar a conocer los argumentos que llevaron al Tribunal de Disciplina a tomar esta importante decisión que remece al fútbol chileno.

Ahora, Santiago City queda a la espera de la sentencia oficial para conocer en profundidad los motivos de la sanción y las alternativas que contempla el reglamento para poder tener su derecho a apelación, lo que podría entregarnos una nueva polémica al final de temporada en el fútbol nacional.