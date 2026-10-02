El conjunto líder de la Segunda División lanzó una dura ofensiva tras ser acusado de falsificación de documentos ante la ANFP.

Santiago City salió al paso de la polémica que enfrenta tras la grave acusación por la falsificación de un documento presentado ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Ante el riesgo de la desafiliación del fútbol chileno, el club capitalino lanzó una dura respuesta, donde llamó a la calma y aseguró estar trabajando para defender a la institución.

“Sabemos que en las últimas horas han surgido muchas preguntas, preocupación e incertidumbre por la información que se ha conocido públicamente. Y entendemos perfectamente lo que sienten, porque Santiago City no es solamente un club: es la historia, el esfuerzo y el sueño de muchas personas”, señaló la institución.

Santiago City podría ser desafiliado del fútbol chileno (Instagram).

Desde el cuadro capitalino explicaron que su equipo jurídico ya se encuentra trabajando en el caso y revisando los antecedentes disponibles para determinar las acciones que correspondan. “Nuestro estudio jurídico está trabajando desde el primer momento y de manera exclusiva en la defensa de Santiago City, revisando cada antecedente y preparando todas las acciones que correspondan para proteger a nuestra institución”, agregaron.

El club también llamó a sus seguidores a no sacar conclusiones antes de que avance el proceso y pidió evitar tomar como definitivos los antecedentes que circulan en redes sociales.

“Queremos pedirle a nuestra gente que tenga confianza. No saquen conclusiones por rumores ni por lo que circula en redes sociales. Hay un proceso que debe seguir su curso, antecedentes que deben ser revisados y, sobre todo, un derecho a defenderse que vamos a ejercer con toda la fuerza y responsabilidad que corresponde”, manifestaron.

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Finalmente, Santiago City buscó entregar tranquilidad a todos los estamentos de la institución y remarcó que enfrentará el escenario con unidad. “Sabemos que cuando se menciona a nuestro club en este tipo de situaciones aparecen temores y muchas preguntas. Pero queremos que nuestros jugadores, nuestras familias, nuestros trabajadores y, especialmente, nuestros hinchas sepan algo: Estamos acá. Estamos unidos. Y estamos defendiendo a Santiago City”, cerraron.