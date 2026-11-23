El 'Cóndor' derrotó 3-2 a Brujas de Salamanca y logró el ansiado retorno al profesionalismo después de 35 años cuando compitió bajo el nombre de Cobreandino.

Trasandino de Los Andes escribió una página importante en su historia al consagrarse campeón de la Segunda División Profesional y conseguir el ascenso a Primera B después de 35 años. El ‘Cóndor’ selló su regreso a la categoría tras vencer como visitante por 3-2 a Brujas de Salamanca, resultado que se combinó con la derrota de Santiago City por 4-0 ante Provincial Osorno.

El equipo andino encaminó rápidamente su triunfo en el norte del país. Matías Silva abrió la cuenta a los cuatro minutos mediante un tiro libre, Javier Quiñones amplió la ventaja a los 26’ y un autogol de Juan Pablo Miño, a los 42’, dejó el marcador 3-0.

Sin embargo, Brujas reaccionó en el inicio del complemento con los descuentos de Felipe Durán y Wladimir Cid, a los 46’ y 48’, respectivamente. La expulsión de Miño a los 65’ le dio algo de tranquilidad a Trasandino, que logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Un regreso que demoró 35 años

De esta manera, el club concretó su regreso a Primera B, categoría que no disputa desde 1991, cuando competía bajo el nombre de Cobreandino. El ascenso llega, además, en un año especial para la institución, que celebra 120 años de historia.

Trasandino ocupará en 2027 el lugar que dejó Rangers, descendido a Segunda División, y volverá a disputar el clásico del Aconcagua frente a Unión San Felipe.

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La celebración también se trasladó a Los Andes, donde cientos de hinchas siguieron el partido en una pantalla gigante instalada en el Estadio Regional y se reunieron para festejar el esperado retorno del Cóndor a la Primera B.