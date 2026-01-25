Universidad Católica y Coquimbo Unido se verán las caras en la final de la Supercopa de Chile, duelo que promete emociones fuertes y que consagrará al primer campeón del año en el fútbol chileno.

Ambos elencos llegan con la ilusión de dar un golpe anímico importante de cara al inicio de la Liga de Primera, donde los Cruzados visitarán a Deportes La Serena, mientras que los Piratas harán lo propio ante Universidad de Concepción.

El elenco que dirige Daniel Garnero arriba a este cotejo tras derrotar a Huachipato por 4-2, mientras que el cuadro de Hernán Caputto viene de vencer por 3-2 a Deportes Limache, mostrando un buen nivel ofensivo en la antesala de esta definición.

Cruzados y Piratas se miden por el primer trofeo del 2026 | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Con este escenario, la final de la Supercopa no solo aparece como una oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus arcas, sino también como una prueba clave para medir el nivel futbolístico de ambos planteles en el arranque de la temporada.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs. Coquimbo Unido?

La final de la Supercopa 2026 entre Universidad Católica y Coquimbo Unido se disputará hoy domingo 25, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver Universidad Católica vs. Coquimbo Unido

El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, mientras que vía streaming se podrá seguir a través de HBO Max, plataforma que cuenta con la señal del canal deportivo.