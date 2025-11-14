Este sábado 15 de noviembre, regresa toda la acción de los grandes eventos de la empresa de MMA más importante del planeta con una cartelera sencillamente de lujo: UFC 322 llega de la mano de electrizantes combates, dos de ellos por luchas titulares de la compañía.

Tras abandonar el cinturón del peso ligero, el Daguestaní Islam Makhachev subió al peso welter para retar al actual campeón Jack Della Maddalena, quien se coronó campeón de la división tras vencer a Belal Muhammad en el evento número 315.

De hecho, la derrota del palestino frente al australiano fue crucial para definir si se daba o no esta pelea. De no haber sido ese el destino, el de Daguestán seguiría tal vez reinando en las 155 libras o, por qué no, haberse ya enfrentado a Ilia Topuria.

Esta no será la única batalla titular, ya que en el peso mosca femenino, la campeona Valentina Schevchenko tendrá uno de los desafíos más duros de su carrera ya que se medirá ante la exmonarca del peso paja, Zhang Weili.

¿Cuándo y a qué hora es UFC 322 Della Maddalena vs. Makhachev?

El evento UFC 322 que contará con el combate estelar entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev será este sábado 15 de noviembre desde las 20:00 horas de Chile con las preliminares, mientras que la estelar comenzará a las 00:00 horas. Acá te contamos en qué horario irá según tu país:

Horarios UFC 322

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 17:00 horas 21:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas 22:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas 23:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas 00:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO el evento UFC 322?

El evento UFC 322 contará con transmisión solo a través de Disney+ para todo el territorio chileno y argentino, países que no pueden ver la acción de la compañía a través de ESPN.

Eso sí, para el resto de países de Latinoamérica, ESPN sí estará a cargo de parte de la transmisión, al menos de la cartelera preliminar.

Cartelera completa UFC 322

Estelares

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev: Pelea por título peso welter.

Pelea por título peso welter. Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili: Pelea por título peso mosca femenino.

Pelea por título peso mosca femenino. Sean Brady vs. Michael Morales: Peso welter.

Peso welter. Leon Edwards vs. Carlos Prates: Peso welter.

Peso welter. Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis: Peso ligero.

Preliminares

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira: Peso mediano.

Peso mediano. Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues: Peso mediano.

Peso mediano. Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez: Peso mosca femenino.

Peso mosca femenino. Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing: Peso pluma.

Preliminares iniciales