Colo Colo se enfoca de lleno en el armado del plantel para la temporada 2026, en donde este miércoles quedará sellada la continuidad -o no- de Fernando Ortiz como director técnico de los albos en el próximo año.

Poco a poco comienzan a sonar nombres para llegar al Estadio Monumental y, en esa línea, Daniel Arrieta reveló el nombre de un delantero que podría llegar a Macul proveniente desde el viejo continente.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista y reportero que cubre al Cacique aseguró que “Aparece la alternativa de Damián Pizarro. Entiendo que Colo Colo hace los primeros sondeos, ya hace las primeras llamadas para intentar repatriarlo”.

Damián Pizarro estaría en la carpeta de Colo Colo para 2026. | Foto: Photosport

“Desde el lado el jugador sí está el visto bueno, pero ahora hay que ver cómo un futbolista sale desde el fútbol francés y además el dueño de su pase es el Udinese”, complementó en su información el comunicador.

En el cierre, asegura que “Quizás para el propio Damián Pizarro sería un paso adelante, no un paso para atrás. Es cierto, está en Europa, pero ha jugado poco y nada. Puede ser una buena alternativa en la zona del centro delantero”.

Cabe recordar que Damián Pizarro se fue de Colo Colo a mediados de 2024 hacia el Udinese, pero no logró afirmarse y prácticamente no jugó. Ahora, en el Le Havre de Francia, convive con un DT que no lo quiere y prácticamente no tiene consideración.

En síntesis

El club Colo Colo está evaluando el regreso del delantero Damián Pizarro para la temporada 2026.

Damián Pizarro se encuentra actualmente en el Le Havre de Francia, con su pase perteneciente al Udinese.