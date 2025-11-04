Un verdadero escándalo está remeciendo esta semana a la UFC luego de un supuesto amaño de una pelea del pasado fin de semana entre el estadounidense Isaac Dulgarian y el cubano Yadier de Valle.

El tema de las apuestas es recurrente ya en casi toda actividad deportiva y las MMA atraen una gran cantidad de fanáticos hacia estas. Sin embargo, en el último evento de la mencionada compañía ocurrió una situación que sería, a lo menos, un tanto extraña.

El primero de estos peleadores mencionados corría como gran favorito para quedarse con la victoria y, por ende, las apuestas estaban en su mayoría a su favor. Aún así, una gran cantidad de apostadores puso sus fichas en el cubano durante las últimas horas previas a este combate que estaba incluido en a cartelera estelar.

Es más, los apostadores depositaron su fe en que el cubano ganaría el combate en el primer round. Ante todo pronóstico, Yadier del Valle se quedó con la victoria y con ese sorpresivo resultado más la cantidad de apuestas a su favor, la máxima compañía de artes marciales mixtas en el mundo levantó de inmediato la bandera de alerta.

UFC se pronuncia ante el despido a Isaac Dulgarian

Las sospechas se posaron de inmediato sobre el norteamericano. Incluso, algunas casas de apuesta devolvieron el dinero apostado por él y luego de toda esta polémica, UFC decidió despedir al peleador.

Tras todo este embrollo, la máxima compañía de artes marciales mixtas en el mundo salieron al paso con un tajante comunicado:

“Al igual que muchas organizaciones deportivas profesionales, la UFC trabaja con un servicio independiente de integridad en apuestas para monitorear la actividad de apuestas en nuestros eventos”, comenzaron señalando.

A su vez, indican que: “Nuestro socio en integridad de apuestas, IC360, supervisa las apuestas en cada evento de la UFC y está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los hechos relacionados con el combate Dulgarian vs. del Valle del sábado 1 de noviembre. Tomamos estas acusaciones muy en serio y, junto con la salud y seguridad de nuestros peleadores, nada es más importante que la integridad de nuestro deporte“.

¿La mafia de las apuestas llega a UFC?

Tal ha sido el revuelo por este caso que ya se habla de una presunta mafia que estaría detrás de todo esto y que incluso Dulgarian (quien aún está bajo la lupa y no hay nada comprobado) no sería el único quien habría sido tentado a dejarse perder.

Así lo da a conocer el reconocido periodista de MMA Ariel Helwani, quien asegura que: “Distintos peleadores me han dicho que les han contactado preguntándoles si estaría interesados en dejarse ganar por una cantidad determinada de dinero”.

Aquello enciende el debate sobre las controversiales casas de apuesta y todo el peligro que estas pueden conllevar. Todo esto está siendo investigado y en los próximos días habrá más detalles al respecto muy probablemente por parte de la misma compañía encabezada por el multimillonario Dana White.