Este domingo se cierra la temporada 2025 de la Fórmula 1 con la carrera número 24 del calendario, que corresponde al Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá el campeonato de pilotos que tiene a tres contendores.

La primera opción al título la tiene el británico Lando Norris del equipo McLaren (408 puntos), quien es perseguido por el neerlandés y campeón defensor Max Verstappen de Red Bull Racing (396 pts). El tercer aspirante es el australiano Oscar Piastri también de McLaren (392 pts).

El sábado se definió la ‘pole position’, donde Verstappen dio el primer golpe del fin de semana ante Norris, por lo que arrancará en la primera posición de la carrera en el circuito de Yas Marina.

De todas formas, si el tetracampeón logra la victoria en Emiratos Árabes Unidos, al inglés le basta con subir al podio para asegurar su primer título mundial, por la cuenta de ahorro que tiene a su favor.

En la tercera posición de la parrilla saldrá Piastri, quien tiene la ecuación más difícil para obtener el campeonato de pilotos.

Así quedó la grilla para el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. (Foto: @F1)

Cabe recordar que el equipo McLaren ya tiene asegurado el campeonato de constructores, donde hasta el momento lleva 800 puntos, casi doblegando a Mercedes que se está quedando con el segundo lugar (459 pts).

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Abu Dhabi?

El Gran Premio de Abu Dhabi se disputará este domingo 7 de diciembre a las 10:00 horas de Chile en el circuito de Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo ver EN VIVO por TV y streaming la última carrera de la Fórmula 1?

Esta última carrera definitoria de la Fórmula 1 no tendrá transmisión televisiva y solo se podrá ver en vivo a través de la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.

En síntesis