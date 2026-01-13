Todo listo para que Chile enfrente a Alemania en el duelo de cuartos de final de la Kings World Nations Cup 2026, donde el equipo liderado por Arturo Vidal y el influencer Shelao buscará un histórico pase a semifinales del certamen de Fútbol 7.

Tras una sorpresiva clasificación como líderes del Grupo A, donde terminaron invictos con tres victorias consecutivas, la Roja enfrentará un duro escollo en la ronda de los ocho mejores.

Este lunes, tras disputarse los partidos del repechaje (Last Chance), finalmente se sorteó el cuadro de cuartos de final donde el ‘Equipo de Todos’ quedó emparejado ante Alemania, quien también terminó como líder del Grupo B con 2 victorias y una derrota.

De esta forma, los duelos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: México vs. Francia, Italia vs. Brasil, Chile vs. Alemania y España vs. EE.UU.

Programación Kings World Cup Nations

13 de enero

18:00 horas México vs. Francia

19:00 horas Italia vs. Brasil

14 de enero

18:00 Chile vs. Alemania

19:00 España vs. EE.UU.

Dónde ver Chile vs. Alemania EN VIVO

El duelo entre Chile y Alemania por los cuartos de final del Mundial de la Kings League será transmitido por la señal abierta de Canal 13.

Además, todos los partidos de la Kings World Cup Nations podrás verlo en streaming en las cuentas de la Kings League de las plataformas de Youtube y Twitch.