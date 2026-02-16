Roberto Reynero, histórico exjugador del “Pije” y padre del actual futbolista del plantel, Felipe Reynero, rompió el silencio en una entrevista con BOLAVIP y lanzó dardos directos contra la gestión del dueño del club, Marcelo Salas.

Para el ex Universidad de Chile, el “Matador” está equivocado en su intención real de devolver al equipo a la división de honor, basándose en la calidad de los entrenadores y refuerzos que han llegado a la Araucanía.

Reynero no tuvo filtros al calificar la elección de directores técnicos por parte de la dirigencia del histórico goleador de la Roja. Según sus palabras, el club se ha convertido en un centro de pasantías más que en un proyecto serio de ascenso.

“Yo creo que Marcelo Salas todavía no está al nivel de pelear el ascenso porque ha traído puros técnicos, digamos, que van a hacer la práctica prácticamente, de poca monta”, disparó Reynero.

Además, cuestionó duramente la política de fichajes, asegurando que el equipo actual no tiene la jerarquía necesaria para competir: “Ha traído mucha gente que en sus respectivos clubes han jugado 20 partidos y llevan un gol. El equipo que ha hecho no es para subir”.

Roberto Reynero no se guardó nada a a la hora de hablar de Deportes Temuco

El drama de su hijo Felipe Reynero y la decisión de Arturo Sanhueza de “cortarlo”

La molestia de Roberto también tiene un componente familiar. Reveló que el actual DT, Arturo Sanhueza, le comunicó directamente a su hijo que no cuenta con él para esta temporada 2026. Sin embargo, el mensaje del padre fue claro: respetar el contrato y dar pelea.

“Sanhueza fue sincero y le dijo que no contaba con Felipe para esta temporada”. El ejemplo de Zamorano: Roberto instó a su hijo a seguir el camino de “Iván el Terrible” en el Real Madrid: “Zamorano también lo desecharon y la peleó. Felipe tiene contrato por un año y le dije ‘aguántalo'”.

Un futuro sombrío

El diagnóstico final de Roberto Reynero es lapidario para la ilusión de la hinchada albiverde. El histórico lateral cree que, bajo este modelo de gestión, el éxito deportivo está lejos: “Lamentablemente, no creo que este año pelee nuevamente una liguilla o un posible ascenso a Primera División”.