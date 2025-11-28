El último mercado de fichajes de Universidad de Chile no ha estado exento de críticas. A pesar de que el cuadro azul incorporó a dos nombres, hubo uno de ellos que no ha logrado convencer. Ese es el caso de Sebastián Rodríguez.

Si bien llegó con el cartel de refuerzo internacional, el mediocampista no se ha ganado un espacio en la titularidad indiscutida y ello hace sospechar a Roberto Reynero.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado defensor de los azules cuestionó el desempeño del volante uruguayo. Para él, puede haber algo confuso detrás de su arribo a la institución.

“Yo siempre he dicho que un extranjero que viene a la U tiene que ganarse el puesto o tiene que ser un tipo con recorrido. Cuando vienen a sentarse al banco, eso es lo que más a uno le llama la atención“, indicó.

Luego, agregó: “Nos demostró lo que un extranjero no tiene que ser. Tiene que ser un jugador con jerarquía, con algo de titular. Pero me extraña y posiblemente ya no esté en los planes de la U“.

Roberto Reynero no está conforme con Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile. (Photosport)

Emblema de Universidad de Chile duda de Sebastián Rodríguez

Finalmente, el otrora capitán de los azules cuestionó el porqué de la llegada del experimentado mediocampista. Es por ello que utilizó el apodo del charrúa para referirse sutilmente al tema.

“Más que bigote, un arreglín. Yo creo que entre representante y comodín se arreglaron y algún malabar hicieron. Al final y al cabo, si jugó 4 o 5 partidos, nos demostró lo que pudo haber sido como refuerzo”, concluyó.

En resumen: