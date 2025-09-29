Universidad de Chile sufrió el empate 1-1 contra Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul se alejó en demasía del título y ello provocó que las críticas cayeran sobre Gustavo Álvarez.

El porqué: el estratega planteó un equipo alternativo ante los granates a pesar de la importancia del compromiso. Como resultado, alcanzó una paridad que de poco le sirve en la lucha para gritar campeón.

Ante ello, algunos pidieron la salida del DT, pero Roberto Reynero se opuso a tal idea. En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el recordado capitán azul entregó su postura frente al caso.

“Si analizamos, él cuando llegó, la U estaba prácticamente de mitad de tabla para abajo. Después, nos dio un título de Copa Chile, un título de Copa de Campeones y ganarle al archirrival, Colo Colo”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Yo creo que sí está con la espinita de salir campeón del campeonato oficial. Me da la impresión de que ese va a ser su lema y en 2026 podemos darle otra oportunidad“.

Gustavo Álvarez despertó dudas sobre su continuidad en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El ultimátum a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Eso sí, el Príncipe Reynero le dejó algo en claro al director técnico argentino: si la misión se aleja en 2026, nada lo podrá defender. Tiene que entregarle una estrella a la institución.

“La U merece un campeonato, nos estamos alejando y van pasando los años y nos estamos alejando de los títulos nacionales“, comentó.

“Entonces, yo creo que sí, le haría bien cambiar a un técnico que venga con otra mentalidad, pero no hay que desmerecer lo que él ha hecho hasta ahora“, concluyó.