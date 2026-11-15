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Fútbol chileno

Cobreloa y San Luis a partido de definición: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El cuadro naranja consiguió un valioso triunfo sobre Deportes Puerto Montt y el elenco canario logró lo mismo sobre San Marcos de Arica.

Cobreloa y San Luis de Quillota tendrán partido de definición.
© PhotosportCobreloa y San Luis de Quillota tendrán partido de definición.

Cobreloa y San Luis de Quillota se verán frente a frente en el duelo que dirimirá al campeón de Primera B. ¿La razón? En la fecha 30, ambos equipos consiguieron emocionantes triunfos e igualaron en el primer lugar.

Con goles de Gustavo Gotti (32′), Cristian Muga (74′) y Rodolfo González (90+3′), el elenco naranja derrotó a Deportes Puerto Montt y disputará el partido de definición. El ganador accederá a la Primera División de Chile.

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En tanto, en paralelo, San Luis de Quillota se impuso 1-0 sobre San Marcos de Arica en calidad de visita. De manera agónica, Guillermo Avello (85′) le entregó un respiro al conjunto de Humberto Suazo.

¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Tal como fue mencionado, Cobreloa y San Luis de Quillota comparten la cima con 57 puntos. Por contraparte, Rangers de Talca no pudo evitar su descenso a la Segunda División.

La Primera B aún no tiene dueño: será Cobreloa o San Luis de Quillota. (Imagen: Photosport)

La Primera B aún no tiene dueño: será Cobreloa o San Luis de Quillota. (Imagen: Photosport)

No hay campeón: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 30 16 9 5 55 30 25 57
2 San Luis 30 16 9 5 45 30 15 57
3 Antofagasta 30 14 9 7 54 28 26 51
4 Wanderers 30 14 9 7 49 33 16 51
5 Magallanes 30 13 7 10 47 47 0 46
6 Arica 30 11 10 9 35 29 6 43
7 Deportes Copiapó 30 11 9 10 44 43 1 42
8 Recoleta 29 11 9 9 41 43 -2 42
9 Unión Española 30 12 6 12 38 40 -2 42
10 Iquique 29 9 11 9 42 33 9 38
11 Puerto Montt 30 11 5 14 29 39 -10 38
12 Temuco 30 9 9 12 46 45 1 36
13 Curicó Unido 30 8 10 12 30 47 -17 31
14 Santa Cruz 30 4 13 13 29 43 -14 25
15 San Felipe 30 5 8 17 22 57 -35 23
16 Rangers 30 5 7 18 28 47 -19 22
Martín Aliaga
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