Cobreloa y San Luis a partido de definición: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Cobreloa y San Luis de Quillota se verán frente a frente en el duelo que dirimirá al campeón de Primera B. ¿La razón? En la fecha 30, ambos equipos consiguieron emocionantes triunfos e igualaron en el primer lugar.
Con goles de Gustavo Gotti (32′), Cristian Muga (74′) y Rodolfo González (90+3′), el elenco naranja derrotó a Deportes Puerto Montt y disputará el partido de definición. El ganador accederá a la Primera División de Chile.
En tanto, en paralelo, San Luis de Quillota se impuso 1-0 sobre San Marcos de Arica en calidad de visita. De manera agónica, Guillermo Avello (85′) le entregó un respiro al conjunto de Humberto Suazo.
¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Tal como fue mencionado, Cobreloa y San Luis de Quillota comparten la cima con 57 puntos. Por contraparte, Rangers de Talca no pudo evitar su descenso a la Segunda División.
La Primera B aún no tiene dueño: será Cobreloa o San Luis de Quillota. (Imagen: Photosport)
No hay campeón: así queda la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|30
|16
|9
|5
|55
|30
|25
|57
|2
|San Luis
|30
|16
|9
|5
|45
|30
|15
|57
|3
|Antofagasta
|30
|14
|9
|7
|54
|28
|26
|51
|4
|Wanderers
|30
|14
|9
|7
|49
|33
|16
|51
|5
|Magallanes
|30
|13
|7
|10
|47
|47
|0
|46
|6
|Arica
|30
|11
|10
|9
|35
|29
|6
|43
|7
|Deportes Copiapó
|30
|11
|9
|10
|44
|43
|1
|42
|8
|Recoleta
|29
|11
|9
|9
|41
|43
|-2
|42
|9
|Unión Española
|30
|12
|6
|12
|38
|40
|-2
|42
|10
|Iquique
|29
|9
|11
|9
|42
|33
|9
|38
|11
|Puerto Montt
|30
|11
|5
|14
|29
|39
|-10
|38
|12
|Temuco
|30
|9
|9
|12
|46
|45
|1
|36
|13
|Curicó Unido
|30
|8
|10
|12
|30
|47
|-17
|31
|14
|Santa Cruz
|30
|4
|13
|13
|29
|43
|-14
|25
|15
|San Felipe
|30
|5
|8
|17
|22
|57
|-35
|23
|16
|Rangers
|30
|5
|7
|18
|28
|47
|-19
|22