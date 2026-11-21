Cobreloa se impuso por penales ante San Luis y coronó su vuelta a la primera división.

Cobreloa y San Luis de Quillota disputaban hoy la gran final por definir al campeón de la Liga de Ascenso en el Estadio Santa Laura, en un duelo infartante para los hinchas de ambos equipos.

En lo que fue un disputado partido, ambos equipos igualaron sin goles en el tiempo reglamentario y fue Cobreloa quien se impuso en definición a penales por 5-4 a San Luis de Quillota logrando su anhelado título y ascenso.

Durante los 90 minutos’, ‘Loínos’ y ‘Canarios’ tuvieron sus chances para poder romper el marcador, pero su impericia y las buenas reacciones de sus porteros, hicieron que no se hicieran daño.

Por esto, el campeón del Ascenso se tuvo que dirimir desde los doce pasos, en donde el gran ganador fue, Cobreloa quienes se impusieron en la tanda y lograron quedarse con el título.

Cobreloa se quedó con la gran final | Foto: Photosporrt

En la definición anotaron Cristián Insaurralde, Vicente Conelli, David Tapia, Jorge Gática y Matías Sandoval anotaron para los ‘Loínos’, mientras que Mateo Guerra, Luis Madrigal, Danilo Catalán y Sebastián Parada anotaron para los ‘Canarios’.

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La gran figura de esta tanda fue el portero ‘Loíno’, Hugo Araya quien atajó los disparos de Sergio Vergara y Nicolás Múñoz, este último fue el que le dió la serie al conjunto del norte del país.

Con este resultado, Cobreloa se corona como el campeón de la Liga de Ascenso y logra su anhelado retorno a la primera división para lo que será la temporada 2027.

Mientras que por otra parte, San Luis de Quillota deberá dar vuelta la página de lo que fue esta derrota y poner el foco en la Liguilla de Ascenso, la otra oportunidad que tendrá para volver a la división de honor en el fútbol chileno.