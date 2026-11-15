Cobreloa vs. San Luis de Quillota: la fecha tentativa para definir al campeón de Primera B

Tras compartir la cima de la categoría en la temporada regular, loínos y canarios jugarán a duelo único para dirimir al monarca.

La Primera B tendrá partido de definición para conocer al nuevo campeón y al equipo que logrará el ascenso directo. En un histórico cruce, Cobreloa y San Luis de Quillota se medirán frente a frente.

Es que tras la fecha 30, ambas escuadras igualaron en la tabla de posiciones con 57 puntos al vencer a Deportes Puerto Montt (3-0) y San Marcos de Arica (1-0), respectivamente.

¿Cuándo se jugará ese emocionante duelo en cancha neutral? Según los trascendidos y a falta de oficialización de la ANFP, ya hay programación tentativa para aquel enfrentamiento entre Cobreloa y San Luis de Quillota.

Si el plan marcha a la perfección, el compromiso entre loínos y canarios se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 18:00 horas. Todo indica que la sede será el Estadio Santa Laura.

Sin embargo, habrá que esperar por la palabra decisiva de las autoridades respecto a la realización del vital encuentro. La institución que triunfe obtendrá boletos rumbo a la Liga de Primera.

Cobreloa y San Luis de Quillota lucharán por el título de Primera B. (Imagen: Photosport)

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Cobreloa y San Luis de Quillota definirán la Primera B

Cabe consignar que el club que caiga en el partido por el ascenso, tendrá una segunda oportunidad para subir a la categoría de honor: será finalista automáticamente de la liguilla.

¿Quiénes estarán presentes en la post-temporada? Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Magallanes, San Marcos de Arica y Deportes Recoleta o Deportes Iquique.