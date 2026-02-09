En medio de la realización de la Copa Chile, Unión Española comienza a planificar con mucha fuerza la temporada 2026, donde deberá disputar la exigente Primera B.

El objetivo de los Hispanos es formar un equipo sólido en todas sus líneas que les permita retornar lo más rápido posible a la Primera División.

Por esto, el cuadro dirigido por Gonzalo Villagra sorprendió al mercado fichando jugadores de la división de honor del fútbol chileno capaces de marcar diferencias en la B

Andrés Vilches será nuevo refuerzo de Unión Española

En las últimas horas, el medio partidario Vamos La Unión confirmó que el atacante Andrés Vilches ya se encuentra entrenando en Independencia, sumándose a Patricio Rubio como carta de gol del equipo.

Vilches tiene un palmarés destacado: levantó tres torneos de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa con Colo Colo. Además, en 2018 se consagró campeón con Universidad Católica.

Andrés Vilches celebrando un tanto con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Martin Thomas/Photosport

En la última temporada, el ariete de 35 años oriundo de Talcahuano vistió la camiseta de Cobresal, anotando cinco goles y entregando tres asistencias en 34 partidos.

En síntesis…