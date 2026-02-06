Un nuevo escándalo sacude al fútbol chileno en las últimas horas luego que Unión Española demandara a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la justicia ordinaria con el fin de evitar su descenso a Primera B.

Desde Quilín decidieron no quedarse atrás y ante la ofensiva legal del conjunto hispano decidieron ingresar un escrito en tribunales con el objetivo de suspender el procedimiento y ampliar el caso a todos los clubes de Primera División.

Según dio a conocer Radio ADN, “la ANFP ingresó un escrito ante el 18° Juzgado Civil de Santiago para promover un incidente de previo y especial pronunciamiento, basándose en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil”.

ANFP contraataca a Unión Española

El citado medio señala el recurso presentado por la ANFP argumenta que la demanda presentada por Unión Española “no puede resolverse de manera aislada, ya que compromete derechos deportivos y patrimoniales de múltiples instituciones”. Cabe señalar que el elenco de colonia busca impugnar el artículo 88 de las Bases del Campeonato 2025 y busca dejar sin efecto su descenso.

La última arremetida de Unión Española ante la ANFP (Photosport).

“Por lo mismo, invoca el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil y pide que el tribunal ordene notificar a todos los clubes directamente afectados, suspendiendo el juicio mientras eso no ocurra”, apunta Radio ADN.

El organismo con sede en Quilín señala que si el tribunal falla a favor de Unión Española, otros clubes deberían descender “por secretaría” para mantener el cupo de 16 equipos en Primera División. En esa línea, en la ANFP apuntan directamente a Deportes La Serena y Deportes Limache como “legítimos contradictores”: ambos clubes deberían ser incorporados al proceso judicial.

La ANFP ha solicitado que la demanda interpuesta por Unión Española sea comunicada formalmente a otros clubes de la liga. Esto se debe a que la resolución final del juicio podría tener un impacto directo o afectar los intereses de dichas instituciones.

El punto a punto de la contrademanda de la ANFP contra Unión Española